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Прокурор просит почти 3 года колонии для главы "Мемориала" Орлова

Прокурор просит почти 3 года колонии для главы "Мемориала" Орлова

Государственный обвинитель в Головинском суде Москвы потребовал приговорить члена правления общества "Мемориала" Олега Орлова к 2 годам и 11 месяцам колонии по делу о повторной дискредитации российской армии.

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