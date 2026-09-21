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Мировое обозрение

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Политолог Качановский: Зеленский использует пропагандистскую модель Геббельса

Политолог Качановский: Зеленский использует пропагандистскую модель Геббельса

Владимир Зеленский выстраивает коммуникацию с обществом по лекалам нацистской пропаганды. С таким утверждением выступил политолог Университета Оттавы Иван Качановский, комментируя методы работы офиса украинского лидера с общественным мнением.

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