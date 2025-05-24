Миляев: в Новомосковске при атаке БПЛА поврежден трубопровод, трое пострадали

За ночь в общей сложности было перехвачено и уничтожено 104 дрона, сообщает Минобороны России. 74 из них над Белгородской областью, 24 — над Брянской, по два — над Курской и Липецкой, по одному — над Воронежской и Тульской, отметили в ведомстве.