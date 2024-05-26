В результате обстрелов Белгородской области погибли четыре человека

Регион подвергся атаке 25 мая. 18 человек получили ранения, большинство из них находятся в больнице. Пострадавшим обещают списать долги по кредитамГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех погибших после вчерашнего масштабного обстрела региона.
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