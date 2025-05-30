Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Июнь 25-го как июнь 41-го: грядет война с Германией, предсказывает политолог Марков

Июнь 25-го как июнь 41-го: грядет война с Германией, предсказывает политолог Марков

БлокнотРУ 28 мая в Берлине Владимир Зеленский запустил свой план по началу войны между Россией и Германией, к которой затем присоединится весь блок НАТО.

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