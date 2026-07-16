Неформальное заседание Совбеза ООН по теме «Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами» проведет 17 июля постпредство России при международной организации, сообщает 16 июля пресс-слуэба ведомства в Telegram-канале.
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