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Царьград

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Россия создаст систему фиксации преступлений ВСУ при их отступлении

Россия создаст систему фиксации преступлений ВСУ при их отступлении

Россия создаст систему фиксации преступлений Вооруженных Сил Украины на освобожденных территориях. Президент Владимир Путин подчеркнул важность документирования подобных действий и привлечения виновных к ответственности.

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