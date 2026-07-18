В Чебоксарах завели дело после наезда водителя иномарки на остановку с людьми

В Чебоксарах возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после наезда водителя Renault Logan на остановку с людьми, в результате которого погибла женщина и одного мужчину госпитализировали.
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