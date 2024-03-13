Украинские беспилотники сбиты в Серебрянке: Ракетная опасность в Белгородской области продолжается

О сбитых дронах самолётного типа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале сообщил о двух сбитых беспилотниках самолётного типа над Новооскольким городским округом: пострадало село Серебрянка.
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