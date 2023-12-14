У украинских экстремистов отобрали предприятия российского ВПК. https://www.kommersant.ru/doc/. Я, конечно не скажу, что институт, и заводы АТИ -предприятия ВПК, но тем не менее.
И целого холдинга много... Ещё одну шайку "Кормильцев ВСУ" накрыли...
Комментарии
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Валерий Мязин
А не должно быть, это преступление властей, видимо тоже прикормленные, по другому не получилось бы.
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40 мин.
Валерий Каулин
Был как-то в г. Сысерть Свердловской области, всего в 42 км от Екатеринбурга. Там есть завод "Уралгидромаш", с продукцией которого приходилось иметь дело по работе. Загибается завод. А владеют этим заводом граждане Украины (так по крайней мере говорят). Удивительное дело? Совсем нет! Дурость власти? Да!
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37 мин.
Валентина БогдановаШирочкина
Сообщил бы куда следует.... Что же ты молчал?
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16 мин.
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