И целого холдинга много... Ещё одну шайку "Кормильцев ВСУ" накрыли...

А не должно быть, это преступление властей, видимо тоже прикормленные, по другому не получилось бы.

Валерий Каулин

Был как-то в г. Сысерть Свердловской области, всего в 42 км от Екатеринбурга. Там есть завод "Уралгидромаш", с продукцией которого приходилось иметь дело по работе. Загибается завод. А владеют этим заводом граждане Украины (так по крайней мере говорят). Удивительное дело? Совсем нет! Дурость власти? Да!