Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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И целого холдинга много... Ещё одну шайку "Кормильцев ВСУ" накрыли...

И целого холдинга много... Ещё одну шайку "Кормильцев ВСУ" накрыли...

У украинских экстремистов отобрали предприятия российского ВПК. https://www.kommersant.ru/doc/. Я, конечно не скажу, что институт, и заводы АТИ -предприятия ВПК, но тем не менее.

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Комментарии
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Валерий Мязин
А не должно быть, это преступление властей, видимо тоже прикормленные, по другому не получилось бы.
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40 мин.
Валерий Каулин
Был как-то в г. Сысерть Свердловской области, всего в 42 км от Екатеринбурга. Там есть завод &quot;Уралгидромаш&quot;, с продукцией которого приходилось иметь дело по работе. Загибается завод. А владеют этим заводом граждане Украины (так по крайней мере говорят). Удивительное дело? Совсем нет! Дурость власти? Да!
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37 мин.
Валентина БогдановаШирочкина
Сообщил бы куда следует.... Что же ты молчал?
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16 мин.

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