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Крымская газета

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Психолог: ссоры на кухне — это борьба за власть, а не спор о кастрюлях

Психолог: ссоры на кухне — это борьба за власть, а не спор о кастрюлях

Конфликты на кухне между свекровью и невесткой — это прежде всего борьба за власть и влияние, а не просто спор о территории.

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