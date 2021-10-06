Совфед рассмотрит вопрос о назначении первого замгенпрокурора

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит вопросы о досрочном прекращении полномочий ряда сенаторов, а также о назначении представленной президентом кандидатуры Анатолия Разинкина на должность первого заместителя генерального прокурора РФ.
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