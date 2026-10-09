22 самых странных предмета, которые обнаружили в ванной комнате

Ванная комната — место довольно интимное, поэтому здесь часто можно увидеть соответствующие предметы… Но те вещи и приспособления, которые нашли в санузлах у этих людей, не просто интимные, а скорее странные и безумные! Толкушка, морковка, меч… И это лишь незначительная часть того, что по каким-то причинам обнаружилось у них в ванных комнатах.
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