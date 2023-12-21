Два «Римских пирога не имеющих к Риму никакого отношения. Рекомендую приготовить — вкусно!

Вкуснейшие пироги, один из которых я обычно пеку с вишней или с клубникой, хотя на самом деле, можно использовать любые любимые фрукты, хоть манго, хоть китайское яблочко ? Другой пирог с начинкой из рубленных грецких орешков, с заварным кремом или сливочным сыром со сгущенкой.
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