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Космическая гонка: от тайных страниц гагаринского старта до ядерного прорыва к другим планетам

Космическая гонка: от тайных страниц гагаринского старта до ядерного прорыва к другим планетам

Каждый год 12 апреля я ловлю себя на мысли, что День космонавтики давно перестал быть просто календарной датой.

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