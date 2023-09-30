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На запорожском направлении ВС РФ уничтожили две западные артсистемы

На запорожском направлении ВС РФ уничтожили две западные артсистемы

Согласно информации от Министерства обороны Российской Федерации, российские вооруженные силы уничтожили несколько артиллерийских систем, включая американскую гаубицу M119 и британскую артиллерийскую установку FH70, а также две гаубицы Д-30 и одну установку Мста-Б Вооруженных Сил Украины в районе запорожского направления в ходе контрбатарейной борьбы.

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