В июле 402 подростка из Московской области получили первый паспорт

В июле 402 юных жителя Московской области торжественно получили свои первые паспорта гражданина РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
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