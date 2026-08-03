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В июле 402 подростка из Московской области получили первый паспорт

В июле 402 подростка из Московской области получили первый паспорт

В июле 402 юных жителя Московской области торжественно получили свои первые паспорта гражданина РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

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