БРИКС+ совсем необязательно должно быть объединением остальных против Запада

Однополярного мира во главе с США больше не существует, пишет The National Interest. Если Вашингтон продолжит цепляться за иллюзию своего всемогущества, то он продолжит терять позиции, а инициатива будет и дальше переходить к странам БРИКС во главе с Россией и Китаем.
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