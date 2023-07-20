Воодушевилы

Надежда

А результат этого сегодня виден, как никогда. Мы возмущаемся, что молодежь бежит от мобилизации через границу, роняя тапки и меняя автомобили на велосипед, совершенно не желая защищать Родину от внешнего врага. Потому как 30 лет нам всем все СМИ и с экрана ТВ внушали, что человек не должен быть привязан к месту своего рождения, он должен ощущать себя космополитом и родина у него там, где он будет жить в свое удовольствие, не напрягаясь... Необходимо учить молодых не на публичном доме2, а в школе, как это было в СССР.