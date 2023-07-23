Вы что же думали, отправите два десятка братьев на историческую родину порядок наведете - как же "держите карман шире".
"Наш ответ русским на рейды в Котельниках", - митинг мигрантов в центре Москвы
Комментарии
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Анжела
чеж мы такие дебилы?
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3 час.
Борис Виленский
Господа министры и депутаты, если не наведёте в стране порядок, его будет наводить народ. Вам может не понравиться.
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2 час.
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
Мигранты должны подписывать документ пребывания на территории РФ. При нарушении Закона, правопорядка, нарушения социальных норм поведения, немедленное реагирование со стороны правоохранительных органов, за повторное нарушение выдворять из страны.
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56 мин.
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