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Глава МИД Словакии Корчок сообщил, почему он ценит США

Глава МИД Словакии Корчок сообщил, почему он ценит США

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил 3 января, что важно, чтобы другие участницы Североатлантического альянса приняли участие в переговорах США-РФ, преимущественно в контексте подготовки к диалогу между НАТО и Российской Федерации.

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