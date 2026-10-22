Арбитражный суд Ростовской области запретил теплоходу «Воларис-53» покидать порт Ростова-на-Дону после того, как судовладелец с Маршалловых Островов не оплатил АО «Ростовский порт» 3,37 миллиона рублей за стоянку у причала № 42–44.
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