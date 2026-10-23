В Барселоне неизвестные испортили мурал с целующимися Мбаппе и Ямалем. Художник TVBoy сегодня к матчу « Реала » и «Барселоны», который пройдет в рамках 10-го тура Ла Лиги в столице Каталонии 25 октября, создал мурал с нападающими команд – Ламином Ямалем и Килианом Мбаппе .
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