Berg PRESS
БлогMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Berg PRESS

567 подписчиков

Свежие комментарии

  • nazip mannanov
    Написано, что Иван Грозный, полностью перебил татар и Чингисхан перебил, а почему-то Татарская республика осталась. Т...Что случилось с н...
  • nazip mannanov
    А, в это время, в 1450 годах, где была Волжская Болгария? Казанская крепость была только пограничным сооружением Волж...Что случилось с н...

Baijiahao: союзники США «устроили бунт» в ООН и отказались оскорблять Россию

Baijiahao: союзники США «устроили бунт» в ООН и отказались оскорблять Россию

Недавно в Совете Безопасности ООН прошло голосование по предложенной представителями Вашингтона резолюции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Потеряев
Ну , что Индия не поддержала резолюцию ничего странного, в своё время она была лидером движения неприсоединения и ,что она союзник пиндосов мало кому известно ,кроме автора. Я думаю многие в нашей стране могут сказать, что она наш союзник . А вот вооружений она у рф закупает значительно больше чем у пиндосов . Позиция ОАЭ немного удивила, но может они реально самостоятельны ? А то,что их руководство умеет думать вроде ни у кого не вызывает сомнений. За несколько десятков лет какую страну смогли создать.
Ответить
3 г.
наверх