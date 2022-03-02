Baijiahao: союзники США «устроили бунт» в ООН и отказались оскорблять Россию

Александр Потеряев

Ну , что Индия не поддержала резолюцию ничего странного, в своё время она была лидером движения неприсоединения и ,что она союзник пиндосов мало кому известно ,кроме автора. Я думаю многие в нашей стране могут сказать, что она наш союзник . А вот вооружений она у рф закупает значительно больше чем у пиндосов . Позиция ОАЭ немного удивила, но может они реально самостоятельны ? А то,что их руководство умеет думать вроде ни у кого не вызывает сомнений. За несколько десятков лет какую страну смогли создать.