Военное обозрение

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Западный эксперт: Некоторые политики обманчиво считают, что Европа начала одерживать победу в газовом противостоянии с Россией

Западный эксперт: Некоторые политики обманчиво считают, что Европа начала одерживать победу в газовом противостоянии с Россией

Напряжённость в энергетической сфере Европы значительно снизилась, однако причин для тревоги хватает, считает эксперт по энергетическим рынкам газеты «Файнэншл таймс» Дэвид Шеппард.

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