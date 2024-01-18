Хуснуллин отметил успехи Курганской области в реализации национальных проектов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию отметил Курганскую область, как регион, преуспевающий в реализации нацпроектов и федеральных программ.
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