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"Помощники" мигрантов могут сесть на 5-7 лет: за что и кого будут привлекать

"Помощники" мигрантов могут сесть на 5-7 лет: за что и кого будут привлекать

Беседа о новой статье УК за незаконную помощь в легализации мигрантов вызвала некоторые бурления в сообществе юристов.

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Комментарии
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Виталий Рудзит
Татупеты, видимо на откатах сидят, и кстати, их никто не не избирал - партийные списки
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3 час.
Иван Михайлович Строгов
Всех мигрантов без исключения лишить российского гражданства, а тех кто поспособствовал, посадить и на долго
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2 час.
Аудрюс
Это называется здоровая критика! А вот саботажем Госдума занимается!
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1 час.

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