Сенатор Пушков: власти Грузии будут стремиться не допустить украинский сценарий

Грузинское руководство прекрасно знает, чем могут закончиться массовые протесты в стране. Ярким примером таких последствий стал госпереворот на Украине в 2014 году, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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