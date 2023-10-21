Эксперты на западе признали уязвимость техники НАТО на Украине

В статье европейского аналитического портала Modern Diplomacy, посвященной конфликту на Украине, отмечается, что американская военная техника не проявила себя эффективно в боях, что вынуждает ВСУ прибегать к неэффективной тактике.
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