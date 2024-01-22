Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Там украинские национальные ценности» – Вятрович мечтает дотянуться до Эрмитажа

«Там украинские национальные ценности» – Вятрович мечтает дотянуться до Эрмитажа

Политнавигатор Ради сохранения бандеровской версии истории Россия должна быть уничтожена, а Эрмитаж переделан в музей украинских национальных ценностей.

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Комментарии
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ВераВерная
Ну и что, после таких заявок у кого-то ещё есть сомнения в полном человеческом днище в 404? Там без врача можно диагноз ставить - шизофрения и МДП (маниакально-депрессивный психоз)! Лечение здесь только одно - петля или гильотина, чтоб голова не болела больше ни о чём.
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19 час.
Виктор Луговой
Вятрович...? Що ж вин нэ казав, що Гэрмитаж робыв велыкий украйинський зодчый Варфоломий Растрелленко?
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11 час.
Андрей
А что, есть украинская нация? Есть всего лишь жители окраины России...следовательно, и национальных ценностей Украины нет
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8 час.

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