«Там украинские национальные ценности» – Вятрович мечтает дотянуться до Эрмитажа

ВераВерная

Ну и что, после таких заявок у кого-то ещё есть сомнения в полном человеческом днище в 404? Там без врача можно диагноз ставить - шизофрения и МДП (маниакально-депрессивный психоз)! Лечение здесь только одно - петля или гильотина, чтоб голова не болела больше ни о чём.