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Экономист высказался о вероятности скорого возвращения Zara в Россию

Экономист высказался о вероятности скорого возвращения Zara в Россию

Компания Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, может вернуться в Россию в ближайшее время, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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