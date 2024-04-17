United States to reimpose sanctions on Venezuelan oil over unfair elections

The United States on Wednesday announced that it will be reimposing sanctions on Venezuelan oil after the government had conceded that the South American country had not gotten close enough to free and fair elections.
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