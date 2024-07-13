Проданы все билеты на финал Медиалиги на «ВЭБ Арене». Стадион ЦСКА вмещает более 30 тысяч зрителей

В решающем матче пятого сезона сыграют 2Drots и «БроукБойз». Финал Winline МФЛ пройдет на «ВЭБ Арене» в понедельник, 15 июля, и начнется в 20:00 по московскому времени.
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