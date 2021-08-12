Водолазы не могут спуститься к вертолету, упавшему в Курильское озеро

Водолазы не могут спуститься к упавшему в Курильское озеро на Камчатке вертолету Ми-8, так как глубина его затопления составляет больше ста метров, а у специалистов МЧС есть оборудование только для работы на глубине до 20 метров, сообщает ТАСС.