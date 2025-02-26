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Царьград

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Новые правила: компенсация за неиспользованные отгулы при увольнении с 2025 года

Новые правила: компенсация за неиспользованные отгулы при увольнении с 2025 года

С 1 марта 2025 года вступят новые правила: неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздники будут компенсированы при увольнении.

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