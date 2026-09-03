Экс-судья АПЛ рассказал о челленджах во время матчей: «Бывало, по 20–25 минут не свистел. Просто ради смеха»

Бывший арбитр английской Премьер-лиги Майк Дин признался, что во время работы судьей устраивал себе дополнительные челленджи непосредственно по ходу матчей.
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