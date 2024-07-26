Чью сторону занял Китай после переговоров с Кулебой? Глава МИД Украины раскрыл правду

Глава МИД Китая Ван И отказывается называть конфликт «в***й», используя термин «украинский кризис». Стало известно, как Пекин относится к украинскому конфликту после переговоров китайского министра иностранных дел Ван И с коллегой из Украины Дмитрием Кулебой.