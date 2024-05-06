КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЛЕГ БЕЛИКОВ ОДЕССУ РАЗРУШАТ И ВЫНУДЯТ КАПИТУЛИРОВАТЬ? УНИЧТОЖЕНИЕ ШТАБА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА — ТОЛЬКО НАЧАЛО В среде военных экспертов и политиков возникли некоторые разногласия относительно того, как и когда "жемчужина у моря" должна вновь стать русским городом.