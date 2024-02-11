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Михаил Чаплыга: Армия США отмечает свой успех в потраченных миллиардах на ненужный вертолет-разведчик

Михаил Чаплыга: Армия США отмечает свой успех в потраченных миллиардах на ненужный вертолет-разведчик

Внезапно. Посмотрели товарищи в США на войну в Украине и. «Армия США прекращает свои последние усилия по созданию нового вооруженного вертолета-разведчика, известного как Future Attack Reconnaissance Aircraft».

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