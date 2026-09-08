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В США гражданина Грузии обвинили в отмывании $1,3 млрд на медицинской афере

В США гражданина Грузии обвинили в отмывании $1,3 млрд на медицинской афере

Федеральное большое жюри присяжных в Бостоне предъявило официальные обвинения 33-летнему гражданину Грузии Эрекле Гугаве в рамках масштабной спецоперации Operation Gold Rush.

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