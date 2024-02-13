В Кирсе предпринимателя уличили в приобретении и сбыте немаркированного товара

В Кирсе мужчина подозревается в незаконном приобретении, хранении и сбыте продукции без маркировки. По версии следствия, в городе Кирсе один из индивидуальных предпринимателей умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, приобрел у неустановленного лица сигареты различных марок без маркировки специальными (акцизными) марками, предусмотренными законодательством РФ, которые хранил и в последующем продавал в магазине.