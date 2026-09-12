Цены на газ для немецких домохозяйств вырастут до 20%

Цены на газ для домохозяйств Германии могут вырасти до 20% уже к концу года, заявил эксперт портала сравнения цен Verivox по энергетике Торстен Шторк 12 сентября газете Rheinische Post.
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