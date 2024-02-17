Минздрав отрицает информацию о массовом увольнении врачей в Дзержинском психдиспансере

Ранее в соцсетях появилась новость о том, что в Дзержинске уволились сразу восемь медработников психоневрологического диспансера: врачи поликлиники, медсестра и сотрудники единственной в городе психиатрической бригады.
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