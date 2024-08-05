СМИ: Байден потребовал от Нетаньяху "прекратить вешать лапшу на уши"

Президент США Джо Байден© AP Photo / Alex Brandon Вчера 2,8K прочитали Президент США Джо Байден в приступе гнева позволил себе употребить недипломатичное выражение в телефонной беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет газета The Times of Israel.
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