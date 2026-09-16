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«Рано сваливаться в грусть». Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»

«Рано сваливаться в грусть». Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

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