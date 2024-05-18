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Игорь Стрелков оценил назначение Белоусова министром обороны

Игорь Стрелков оценил назначение Белоусова министром обороны

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий четырехлетний срок по делу о публичных призывах к экстремизму, заявил, что в его окружении считают талантливым экономистом нового главу Минобороны Андрея Белоусова.

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