Игорь Стрелков оценил назначение Белоусова министром обороны

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий четырехлетний срок по делу о публичных призывах к экстремизму, заявил, что в его окружении считают талантливым экономистом нового главу Минобороны Андрея Белоусова.
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