«Почему генералы Украины пошли на чрезмерный риск вторжения в Россию»

Natalija Osminina

Да почему же это верх идиотизма и откровенный жест отчаяния?))). Это просто была часть большого плана А, а если не свезет, то малого Б. В плане А англичане хотели нанести удар по репутации Путина (возможно по жизни)- Кронштадт и Калининград. Ведь, одновременно с Кронштадтом, планировалось и нападение на Калининград со стороны Литвы и Польши, якобы как ответные действия за теракт по мирному населению Литвы с Калининградской стороны. Ну и одновременно заход ДРГ в кол-ве 10 000 ВСУ на Курск, а возможно и по всей границе- на Брянскую и Белгородскую обл. А планом Б было просто исключить Украину из назревающих переговоров США с Россией. Тем более, что третий тут явно лишний.