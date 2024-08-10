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«Почему генералы Украины пошли на чрезмерный риск вторжения в Россию»

«Почему генералы Украины пошли на чрезмерный риск вторжения в Россию»

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ Даже рупор демпартии CNN пишет, что атака Киева остатками скудных сил на Курскую область - верх идиотизма и откровенный жест отчаяния.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да почему же это верх идиотизма и откровенный жест отчаяния?))).  Это просто была часть большого плана А, а если не свезет, то малого Б. В  плане А  англичане хотели нанести удар по репутации Путина (возможно по жизни)- Кронштадт и  Калининград. Ведь, одновременно с Кронштадтом, планировалось и нападение на Калининград со стороны Литвы и Польши, якобы как ответные действия за теракт по мирному населению Литвы с Калининградской стороны. Ну и одновременно заход ДРГ в кол-ве 10 000 ВСУ на Курск, а  возможно и по всей границе- на Брянскую и Белгородскую обл. А  планом Б было просто исключить Украину из назревающих переговоров США с Россией. Тем более, что третий тут явно лишний.
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