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Роман Павлюченко сделал прогноз на топ-матч ЧМ Франция — Марокко: «Может быть 3:2 или даже 4:3»

Роман Павлюченко сделал прогноз на топ-матч ЧМ Франция — Марокко: «Может быть 3:2 или даже 4:3»

Экс-форвард «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира Франция — Марокко.

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