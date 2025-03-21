Пять лет до вторжения: Белая Книга баронессы всея Европы Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.
Пять лет до вторжения: Белая Книга баронессы всея Европы
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Юрий Ильинов
ЦБ РФ под прицелом: Госдума инициировала проверку Банка России Госдума инициировала комплексную проверку деятельности Банка России и его структурных подразделений. Осуществлять аудит в текущем году будет Счётная палата РФ. Госдума поручила Счётной палате РФ провести комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России и его структурных подразделений. Также ведомству рекомендовано осуществить аудит мер, реализованных для стимулирования инвестиций в условиях санкций. Помимо этого, депутаты дали поручение по мониторингу исполнения национальных проектов, запущенных в 2025 году. Вместе с тем необходимо учитывать долгосрочность программ развития России до 2030 и 2036 годов. Проверка затронет работу ЦБ РФ и подразделений за последние три года, а также 1 квартал 2025 года. Она начнётся в мае и продлится до декабря текущего года. Дополнительной важной задачей считается совершенствование методов управления качеством контролирующих мероприятий. Среди них современные используемые цифровые инструменты и аналитические данные. Помимо этого, депутаты предложили Счётной палате развивать международное сотрудничество в сфере государственного аудита с иностранными партнёрами. Ранее правительство России разработало план поддержки угольной отрасли, оказавшейся в тяжёлой кризисной ситуации. Как пишет ИА «ОН-НЬЮС», программа будет предусматривать применение комплекса коррекционных мер. По подсчётам Минэнерго, объём запланированных средств для её реализации составит 100 млрд рублей. правительство разрабатывает стратегию помощи «Почте России»
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