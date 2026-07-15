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Бабаев о том, что Шумаков не был востребован в последние годы: «Всем нужны игроки, которые бегут и не соображают, а те, кто думают и могут играть, не нужны»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Сергея Шумакова, прокомментировал информацию о том, что 33-летний форвард завершил карьеру .

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